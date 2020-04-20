Российская нефть Urals достигла отрицательной цены в -$2

Нефть российской марки Urals показала отрицательные значения. По данным биржи, котировки опустились до -$2 за баррель. Речь идет о стоимости немедленной поставки.

Напомним, сегодня во время торгов на бирже стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые обрушилась ниже $0. Таким образом цены на марку впервые стали отрицательными.

Цены на нефть начали обрушаться после того, как в марте ОПЕК+ не смог договориться о новой сделке. Участники альянса заключили новое соглашение в середине апреля, однако несмотря на это цена на нефть продолжает снижаться.

Также падение спроса на нефть вызвало распространение коронавируса, так как многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу.

