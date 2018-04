В возрасте 28 лет умер шведский диджей Avicii

Фото: commons.wikimedia.org / The Perfect World Foundation

Скончался шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Музыканту было 28 лет.

«С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Avicii, мертв. Он находился в (городе, — прим. ред.) Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу, во второй половине дня по местному времени», — цитирует пресс-секретаря артиста Эббу Линдквист «РИА Новости».

Диджей наиболее известен благодаря таким трекам, как Levels, I Could Be the One, Wake Me Up, You Make Me и Addicted to You.