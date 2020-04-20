Цена нефти WTI завершила торги на отметке -$38

Цена нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги на бирже NYMEX на отметке -$37,63.

Таким образом, нефть за понедельник подешевела на 300%. Отрицательная цена означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть для предотвращения закрытий месторождений.

Сегодня нефть марки WTI обрушилась ниже $0. Таким образом цены на марку впервые стали отрицательными. Кроме того, российская нефть Urals достигла отрицательной цены в -$2.

Цены на нефть начали обрушаться после того, как в марте ОПЕК+ не смог договориться о новой сделке, а новая сделка, заключенная в апреле, не дала нужных результатов, и цена на нефть все равно продолжает снижаться.

Также падение спроса на нефть вызвало распространение коронавируса, так как многие государства закрыли границы, а предприятия приостановили работу.