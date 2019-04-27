В России впервые применили закон о фейковых новостях



В Архангельске впервые по Россиизавели дело по закону о фейковых новостях.



Фигуранткой дела стала активистка Елена Калинина, пишет РБК со ссылкой на главу юридической службы одного из подразделений международной правозащитной группы «Агора» Алексея Глухова.

Как отмечает портал 29.ru, дело заведено из-за поста Калининой во «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. По мнению правоохранительных органов она знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, а значит, распространила недостоверную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещенных в Сети. Закон о фейк-ньюс устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверных данных.