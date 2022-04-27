В России открылся первый трансграничный железнодорожный мост в Китай

Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай открылся в Еврейской автономной области, сообщает «РИА Новости».



Длина моста — более 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра.

— Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока, — сказал на торжественной церемонии запуска вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



Он добавил, что об открытии мостового переезда с российской части объявят после того, как об этом заявят китайские партнеры.

Маргарита Головатенко