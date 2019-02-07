На месте комбината «Здоровье» в Казани построят восьмиэтажную гостиницу

Планируемую турками новостройку «подчинят» Шамовской больнице, а проект детского парка у НКЦ освободят от лишних деталей

Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

Очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности провел сегодня утром Рустам Минниханов. В повестку дня вошли вопросы о новостройке на месте комбината «Здоровье», новостройке рядом с реконструированным турками историческим зданием Шамовской больницы и перспективах развития территории городского центра. О том, какие решения были приняты на заседании, — в эксклюзивном материале «Реального времени».

«Заведение для приезжих» вместо комбината «Здоровье»



Зеленый свет дали сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях проекту многофункционального комплекса, который семья экс-мэра Казани Камиля Исхакова планирует построить на месте снесенного осенью 2017 года комбината «Здоровье».

Высота разноуровневого здания вместе с подземным паркингом на 370 машино-мест — 7—8 этажей, надземной части — 5—6, а общая площадь — 46,2 тыс. кв. метров. Авторы проекта подогнали стилистику и отделку здания под соседний объект — спа-комплекс «Лучано», построенный на месте снесенной в 2010 году школы №11.

— Проект согласовали без особых проблем, — сообщил «Реальному времени» участник заседания — заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Архитектура нового здания не имеет ничего общего со снесенным объектом, которому не хватило одного десятка лет, чтобы претендовать на звание объекта культурного наследия (оно было построено в 1978 году по проекту московских архитекторов Ершовой, Поспелова и казанского — Владимира Медлева). Множество коренных казанцев были против его сноса, поскольку комбинат «Здоровье» был для горожан больше, чем современной баней, — символом эпохи. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» напомнил краевед Лев Жаржевский:

— Комбинат «Здоровье» никому глаз не резал, и люди туда ходили: вначале им была важна баня, так как дома в центре были без удобств, а когда центр расселили, функция здания изменилась, стала рекреационной. Место это историческое: на Булаке до революции была баня Меркулова, скандально прославившаяся. Архитектор и инженер сговорились и сэкономили на очистке стоков. Когда губернатор узнал, что из бани все без очистки сливается в Булак, он обоих выгнал с волчьим билетом…Еще именно в этой бане впервые появились запирающиеся шкафчики для одежды. Понятно, что сохранить обветшавшие к концу 70-х здания этого квартала было невозможно, да и невзрачными они были. Но комбинат «Здоровье» стоило сохранить.

Сергей Саначин архитектуру нового здания раскритиковал. Фото Максима Платонова



— Я категорически против того, что вместо общественного заведения для жителей города Казани делается заведение для приезжих и для инвесторов. А кто сказал, что казанцы комбината «Здоровье» не хотят? — ранее говорил корреспонденту «Реального времени» известный казанский архитектор и краевед Сергей Саначин. — О недопустимости смены функции здания я неоднократно говорил на заседаниях в мэрии Казани. Там основной объект — гостиница. Три фасада, в том числе вдоль Булака и Университетской, — это гостиница с торговлей, и это плохо. Такие места надо отдавать под общественно значимые объекты. Хорошо хоть по улице Островского рядом с «Лучано» отвели место под медицинский центр…

Архитектуру нового здания Саначин также раскритиковал — впрочем, заодно со зданием комбината «Здоровье»:

— Необязательно было повторять очертания старого здания — оно было удобно по функции, но по архитектуре вообще никакое. Но новый объект — это периметральное здание, как принято на Востоке. Этажность у него, по моему мнению, завышена, силуэта нет. По сути — обычный жилой дом в современном стиле.

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За Шамовскую больницу заступились

Доработать проект второй очереди отеля Kazan Palace by Tasigo предложили компании «Полимэкс» участники заседания межведомственной комиссии, сообщил «Реальному времени» Александр Дембич. Этот новодел должен появиться рядом с объектом культурного наследия — зданием уже переделанной под отель Шамовской больницы.

— Вопрос об этом здании оказался довольно-таки дискуссионным, — заметил Дембич. — Решили, что надо проект доработать в части внешнего облика. Хотя я, например, считаю, что там было бы неплохо снять один этаж, чтобы это здание не давило на соседний исторический объект. В нынешнем решении оба здания получаются близкими по объемам и конкурируют между собой. Все участники заседания говорили о том, что Шамовская больница должна быть главным объектом, а все остальное быть подчинено этому зданию.

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Детскому парку велели «повзрослеть»

На заседание межведомственной комиссии вынесли «стратегический проект» при участии ГК ТАИФ, инициатором которого осенью выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, — детского парка под Фуксовским сквером.

Проект в кратчайшие сроки разработала творческая группа при мэрии Казани под руководством Дарьи Толовенковой. Образцами для авторов стали, как следует из презентации, детская игровая зона в московском парке «Зарядье», «Бруклин Бридж парк», сингапурский ботанический парк и другие мировые образцы.

В рамках проекта предлагается разместить на террасах за НКЦ парк скульптур, две игровые площадки — для малышей и детей постарше, спортивную площадку, скалодром, сухие фонтаны, водную игровую площадку, фуд-корт и площадку для проведения фестивалей в границах смотровой площадки, с которой открывается вид на Казанку.

На практике детали эскизного проекта совпадают с уже реализованными в казанских парках решениями, которые нравятся отнюдь не всем детям и мамочкам. К примеру, деревянные плоскости для карабкания, подвесные качели на канатах и горки на детской площадке на Черном озере в разговоре с корреспондентом «Реального времени» родители гулявших там детей назвали неудобными и опасными, а рассчитанные на молодежь нарядные «табуретки» в сквере у метро «Козья слобода» раскритиковали пожилые казанцы, которым отдыхать с комфортом мешает отсутствие опоры для спины.

— Это не проект, а эскиз, который будет дорабатываться в соответствии с техзаданием, которое пока даже еще не сформировано, — пояснила корреспонденту «Реального времени» участница заседания межведомственной комиссии Фарида Забирова. — Главная претензия к эскизу состоит в том, что он сильно перегружен, концепция не просматривается — слишком много понатыкано. К тому же пока не решены вопросы подъездов к парку, автостоянок, это должно быть отражено в проекте.

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Вместо железной дороги — вид на водный путь

Вопрос о выносе за пределы центра города железнодорожных путей и организации выхода к Волге из центра Казани вновь подняли на заседании межведомственной комиссии в рамках обсуждения концепции развития территории исторического поселения города Казани. Об этом «Реальному времени» сообщил Александр Дембич:

— Недели через две планируется провести по этой проблеме отдельное совещание. Предварительные переговоры с РЖД прошли, и, как я понял, определенное согласие в этом вопросе с железнодорожниками наконец достигнуто.