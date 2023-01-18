Мэрия и ее московский подрядчик сорвали срок сдачи новой маршрутной сети общественного транспорта Казани

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Работы планировалось завершить до начала 2023 года

Как выяснило «Реальное время», обновление маршрутной сети общественного транспорта Казани затягивается. В августе прошлого года власти города обещали, что разработчик завершит работу к 1 октября, а уже в середине осени стало известно, что срок сдвинут на конец 2022-го. Однако что-то пошло не по плану — с начала нового, 2023 года прошло уже почти три недели, а результата разработки нет.

На данный момент проект новой маршрутной сети общественного транспорта Казани дорабатывается, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города. Сроки презентации результата кропотливой работы власти назвать не смогли.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Задерживается обновленный проект маршрутной сети общественного транспорта Казани в Москве. Работу ведет ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», за разработку проекта столица Татарстана заплатила почти 15 миллионов рублей из своего бюджета.

Оптимизировать маршрутную сеть вынудил рост автомобилизации

Планы обновить маршрутную сеть общественного транспорта Казани у городских властей зародились уже давно. О них на XI сессии Казгордумы в конце декабря 2021 года объявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— После того как один из ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны представит нам эту маршрутную сеть, мы будем вносить изменения в текущую работу. Возможно, количество маршрутов изменится, и эти изменения мы внесем в стратегию, — рассказывал он чуть больше двух лет назад.

Летом 2022 года казанские власти запустили среди горожан опрос, в котором те могли поделиться своим видением схемы движения маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Утверждалось, что «полученная информация будет проанализирована и учтена при разработке новой маршрутной сети общественного транспорта».



Необходимость новой маршрутной сети власти столицы Татарстана объясняли «ростом автомобилизации», а вовсе не ее неэффективностью. При этом не раз, например, поднималась тема убыточности некоторых маршрутов «краснобусов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Говорить об открытии новых автобусных маршрутов сейчас преждевременно. В начале октября разработчики новой транспортной схемы города должны представить окончательный проект. Тогда будет точно понятно, какие предложения перевозчиков войдут в новую транспортную сеть и, собственно, как изменится сама схема городского движения автобусов Казани, — заявил «Реальному времени» в августе 2022 года председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Именно в октябре и прошло последнее совещание, посвященное ходу разработки новой маршрутной сети общественного транспорта Казани (из тех, о которых отчитались городские власти). На нем обсуждались необходимость исключить дублирование маршрутов, проблемы неохваченности новых, застраиваемых районов транспортом, перегруженности подвижного состава и недостаточной провозной способности.



— Планируется, что работу над проектом институт завершит в конце этого года, — говорится в пресс-релизе мэрии Казани по итогам октябрьского совещания.

Пока москвичи готовили Казани преображенную маршрутную сеть общественного транспорта, уже произошли изменения. В городе изменили маршрутную сеть трамваев. По словам главы МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, в результате люди стали чаще пользоваться наземным электрическим транспортом.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заговорили за это время и о возращении в столицу Татарстана маршруток. Власти Казани всерьез заинтересовались опытом камазовского «Челнока» — подвозить пассажиров пригорода к остановкам общественного транспорта. При этом о распространении практики на всю маршрутную сеть города речи не шло. Обдумывалась возможность использовать маршрутное такси в поселках, где для больших автобусов нет условий.



По состоянию на октябрь 2022 года в Казани пользовались маршрутной сетью пятилетней давности. Она включает 56 автобусных маршрутов, на которых работают 730 автобусов, девять трамвайных маршрутов на 87 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов, а также одна линия метрополитена из 11 станций — 15 составов электропоездов, или 51 вагон.

Разработкой занимается московский НИИ

По данным «Реального времени», разработчика проекта оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Казани выбирали на конкурсной основе. Удалось определиться с ним правильно не с первого раза.

В середине марта 2022 года Комитет по транспорту Казани заключил контракт на 11 млн рублей с питерским ООО «Дорнадзор». При этом власти готовились выделить из муниципального бюджета сумму почти в 1,4 раза больше — 15 млн. Однако прошла всего неделя, и контракт расторгли «по обоюдному согласию».

После этого контракт заключили со вторым победителем тендера — столичным ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». В итоге на проект оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Казани направили 14,95 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», выполняя задание казанского Комитета по транспорту, подрядчик привлек к работе трех субподрядчиков. Так, разработкой предложений по оптимизации тарифной политики наземного пассажирского транспорта общего пользования Казани за 1,37 млн рублей занимается Дмитрий Прокофьев, анализом параметров качества транспортного обслуживания населения и формированием предложений по оптимизации маршрутной сети Казани за 2,9 млн — Александр Казаков. Проведение транспортно-социологических обследований на территории Казанской городской агломерации и разработка транспортной модели Казани за 3,2 млн рублей поручены питерскому ООО «Импульс».

На сайте Научно-исследовательского института автомобильного транспорта есть информация о выполненных разработках научно-исследовательского отдела «Комплексного развития транспорта». Среди них два проекта, связанные со столицей Татарстана: «Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Казани на перспективу до 2023 года» и «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Казани до 2033 года, актуализация комплексной схемы организации дорожного движения г. Казани на период до 2033 года».

Скриншот сайта Научно-исследовательского института автомобильного транспорта

«Реальное время» направило запрос в Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. На момент публикации материала ответа не поступило.

UPD: После публикации «Реального времени» в пресс-службе мэрии Казани попытались надавить на редакцию издания с требованием поменять заголовок публикации. При этом, вопреки своему же предыдущему комментарию, поспешили заверить, что информация «не соответствует действительности» и «что ни о каком срыве срока речи не идет». По словам руководителя пресс-службы мэрии Владимира Казанцева, информация о доработке проекта подразумевает обсуждение «с разными сторонними экспертами». Он уверяет, что «никакой жесткой даты нет» и «никакого нарушения не произошло».



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Татьяна Демина