Жители Казани жалуются на автобусный маршрут №37

Жители поселка Сухая Река недовольны качеством транспортного обслуживания. Они обратились в прокуратуру Авиастроительного района с просьбой разобраться в ситуации. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Одна из местных жительниц, Наталья, рассказала, что раньше автобус приходил за 10—15 минут, а теперь людям приходится ждать по часу и больше. Сейчас на маршруте всего два автобуса, которые ездят только до «Соцгорода», а дальше людям приходится пересаживаться. Расписание автобусов отсутствует.

Ирина Трофимова, пенсионерка, отметила, что многие жители вынуждены добираться с пересадками, что отнимает время и деньги.

Ксения Парфишина, мама троих детей, сообщила, что после проблем с маршруткой ей пришлось пересесть в машину и целый день работать «транспортом», помогая соседям и детям.

В прокуратуре Авиастроительного района сообщили, что в ходе проверки были выявлены нарушения в расписании автобусов. По результатам проверки в адрес исполкома Казани было внесено представление — и с 1 марта был введен новый сокращенный маршрут №37а. Однако даже этот маршрут работает с перебоями: он частный, у перевозчика 18 автобусов, но на них не хватает водителей. Будет объявлен конкурс на право обслуживать 37-й маршрут.

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Разиль Самигуллин