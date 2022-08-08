В Казани готовятся к оптимизации маршрутов общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

«Говорить об открытии новых автобусных маршрутов сейчас преждевременно»

В перспективе система маршрутов общественного транспорта Казани может претерпеть серьезные изменения — в худшую или лучшую сторону, остается лишь догадываться. Сейчас разработкой проекта оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта столицы Татарстана занимается московское ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ).

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, сейчас проводится анализ параметров качества транспортного обслуживания населения, оценка функционирования системы пассажирского транспорта и ее развития на 2023—2028 годы. Также предусмотрено формирование вариантов оптимизации маршрутной сети. Работы должны быть завершены к 1 октября текущего года.

Фото: Максим Платонов

Информацию подтвердили и в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана. Как сообщил «Реальному времени» ее председатель Сергей Темляков, «в 2023 году в Казани будет новая маршрутная сеть». Готовят ее с учетом пожеланий перевозчиков, которые уже не раз жаловались на убыточность некоторых маршрутов «краснобусов».

— Говорить об открытии новых автобусных маршрутов сейчас преждевременно. В начале октября разработчики новой транспортной схемы города должны представить окончательный проект. Тогда будет точно понятно, какие предложения перевозчиков войдут в новую транспортную сеть и, собственно, как изменится сама схема городского движения автобусов Казани. Более детально эту тему сможем обсудить осенью, — уточнил Сергей Темляков.

Казанцы, недовольные тем, как курсирует общественный транспорт, направляют обращения и жалобы властям. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, предложения об открытии новых автобусных маршрутов либо изменении существующих передаются в Москву разработчикам проекта.

Фото: Максим Платонов

Проект оптимизации обошелся в 15 миллионов

Сейчас гости и жители Казани перемещаются по городу по маршрутной сети, разработанной пять лет назад. Она включает 56 автобусных маршрутов, на которых работают более 700 автобусов, шесть трамвайных маршрутов на 85 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов, а также одна линия метрополитена из 11 станций — 15 составов электропоездов, или 51 вагон.

О планах обновить маршрутную сеть общественного транспорта третьей столицы России казанские власти заговорили еще в конце прошлого года. О них на XI сессии Казгордумы объявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— После того как один из ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны представит нам эту маршрутную сеть, мы будем вносить изменения в текущую работу. Возможно, количество маршрутов изменится, и эти изменения мы внесем в стратегию, — рассказывал чиновник.

Фото: Максим Платонов

Разработчика проекта оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Казани выбирали на конкурсной основе, и не с первого раза.

Как выяснило «Реальное время», в середине марта Комитет по транспорту исполкома Казани заключил контракт на 11 млн рублей с питерским ООО «Дорнадзор». При этом начальная цена контракта составляла ровно 15 млн, то есть почти в 1,4 раза больше. Однако прошла всего неделя и контракт расторгли «по обоюдному согласию».

«Дорнадзор» на рынке уже десять лет. Как сообщается на сайте компании, работы компания проводила почти по всей стране — в Северо-Западном, Центральном, Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Контракт заключили со вторым победителем аукциона — московским ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». В итоге проект оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта Казани обошелся местному бюджету в 14,95 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

НИИАТ, выполняя задание казанского Комитета по транспорту, привлек к работе трех субподрядчиков. Так, разработкой предложений по оптимизации тарифной политики наземного пассажирского транспорта общего пользования Казани за 1,37 млн рублей занимается Дмитрий Прокофьев, анализом параметров качества транспортного обслуживания населения и формированием предложений по оптимизации маршрутной сети Казани за 2,9 млн — Александр Казаков. Проведение транспортно-социологических обследований на территории Казанской городской агломерации и разработка транспортной модели Казани за 3,2 млн рублей поручены питерскому ООО «Импульс».

«Рост автомобилизации» вынуждает оптимизировать маршруты

До 1 августа казанцы могли поделиться своим видением схемы движения маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Однако анкета все еще доступна на портале мэрии.

— Полученная информация будет проанализирована и учтена при разработке новой маршрутной сети общественного транспорта, — уверяют власти.

К слову, чиновники утверждают, что существующая сеть общественного транспорта Казани по своей эффективности входит в тройку лидеров среди крупнейших городов России. Необходимость ее оптимизации они объясняют «ростом автомобилизации».



Фото: Ринат Назметдинов

Впрочем, постепенно некоторые изменения уже происходят. Так, с 30 июля продлен маршрут автобусов №62, которые курсируют от Дворца водных видов спорта до жилого массива «Салават купере». Кроме того, на линию вывели еще одну машину.

В прямом направлении автобус №62 будет ездить по следующей схеме: пр. Ильгама Шакирова — ул. Хибинская — ул. Наиля Юсупова и далее по маршруту. В обратном направлении — по ул. Нурихана Фаттаха — ул. Наиля Юсупова — ул. Хибинская — пр. Ильгама Шакирова и далее по маршруту.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина