День в истории 30 марта: легализация параллельного импорта, локдаун в Татарстане, матч УНИКСа
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 марта 2024 года
30 марта казанский УНИКС сыграет против пермской «Пармы». Два года назад в России разрешили параллельный импорт, а Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством, четыре года назад на территории Татарстана в связи с пандемией коронавируса ввели режим полной самоизоляции. 29 лет назад прошло первое заседание Государственного совета Республики Татарстан. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд, 1/2 финала — «КОС Синтез» против «Динамо-СШОР» из Астраханской области.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против пермской «Пармы».
Кто родился: Винсент Ван Гог и основатель IKEA
- 1746 — испанский художник Франсиско Гойя (скончался 16 апреля 1828 года). Среди известных картин — «3 мая 1808 года в Мадриде», «Семья Карла IV», «Автопортрет с доктором Арриетой» и т. д.
- 1853 — голландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог (скончался 29 июля 1890 года). Его работы, среди которых «Подсолнухи», «Ирисы», «Звездная ночь», а также автопортреты, оказали значительное влияние на живопись XX века. В его день рождения в 1987 году картина «Подсолнухи» была продана на лондонском аукционе за 50 млн долларов.
- 1894 — советский авиаконструктор, единственный лауреат семи Сталинских премий Сергей Ильюшин (скончался 9 февраля 1977 года). Разработчик самого массового боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2.
- 1926 — основатель IKEA Ингвар Кампрад (скончался 27 января 2018 года).
- 1962 — председатель Арбитражного суда Поволжского округа с 2013 по 2020 год, заместитель председателя Верховного суда РФ — председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ Юрий Глазов.
- 1968 — заместитель гендиректора ПАО «Татнефть», депутат Госсовета Татарстана, президент ХК «Нефтяник» Ринат Шафигуллин.
- 1969 — генеральный директор ООО «Строительная компания «Ак Барс» Дамир Сафиуллин.
Кто скончался: Людмила Гурченко и Валерий Золотухин
- 2003 — первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов (родился 26 сентября 1937 года).
- 2011 — советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Людмила Гурченко (родилась 12 ноября 1935 года). Сыграла главные роли в фильмах «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Пять вечеров» и т. д.
- 2013 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Золотухин (родился 21 июня 1941 года). За всю жизнь снялся в 70 фильмах.
Праздники: День прогулки по парку
- День осведомленности о синдроме упущенных каникул. Появился в России год назад для того, чтобы обратить внимание на необходимость своевременного отдыха. Инициатором выступила одна из российских компаний по продаже авиабилетов.
- Международный день прогулки по парку. Неофициальный праздник.
События в истории: подвиг Сусанина, продажа Аляски, день рождение панк-движения
- 1613 — костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой знаменитый подвиг, спасая новоизбранного русского царя Михаила Романова от иностранных захватчиков. Он завел польских интервентов в болотистый лес и погиб «мученической смертью», даже под пытками не выдав местоположение монарха, который тем временем находился с матерью в Костроме.
- 1867 — подписан договор между Россией и США о продаже Аляски за 7,2 млн долларов. Аляска была открыта русской экспедицией под руководством М. Гвоздева и И. Федорова в 1732 году, поэтому считалась владением России в Северной Америке, однако содержать ее было дорого и ее решили продать. Официально церемония передачи состоялась 18 октября 1867 года.
- 1956 — вышел приказ Министерства культуры РСФСР №186 о присвоении Татарскому государственному театру оперы и балета имени татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
- 1970 — впервые на экранах был показан советский приключенческий фильм «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.
- 1976 — в лондонском клубе «100» состоялось первое полноценное выступление группы Sex Pistols. Этот день считается началом зарождения мирового панк-движения.
- 1981 — в СССР впервые введено летнее время.
- 1995 — первое заседание Государственного совета Республики Татарстан первого созыва. Его открыл председатель Центральной избирательной комиссии республики Марат Сираев. С этого созыва парламент начал работать на постоянной (профессиональной основе). На первом заседании председателем парламента был избран Василий Лихачев, его заместителями — Зиля Валеева и Ренат Харисов.
- 2016 — Арбитражный суда РТ признал основателя агрохолдинга «ВАМИН» Вагиза Мингазова банкротом и ввел процедуру реструктуризации долга.
- 2020 — на территории Татарстана в связи с пандемией коронавируса ввели режим полной самоизоляции. В связи с этим всем, кроме работников предприятий непрерывного производства, можно было покидать жилища только в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.
- 2022 — премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции.
- 2022 — президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).
- 2022 — Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством.