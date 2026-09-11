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Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 11.09.2026

Без существенных осадков, утром местами туман

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

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