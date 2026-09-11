Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Без существенных осадков, утром местами туман
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».