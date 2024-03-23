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Теракт в «Крокусе», смерть Уткина и Ширвиндта, песня Влада А4: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

13:00, 23.03.2024 2

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Теракт в «Крокусе», смерть Уткина и Ширвиндта, песня Влада А4: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней стал теракт в «Крокус Сити Холле». Помимо этого жители республики интересовались смертью российского журналиста и телекомментатора Василия Уткина. Также активно отслеживали тему прошедших в стране выборов президента.

Смерть Уткина и Ширвиндта — самые популярные запросы в Татарстане (до 22 марта)

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСЫ (15—21 марта)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
ширвиндтСверхпопулярность*
василий уткинСверхпопулярность*
результаты выборов4 350
уткин3 450
александр ширвиндт3 150
с прощенным воскресеньем3 000
результаты выборов 20242 350
рахмат 102.рф1 800
прощеное воскресенье картинки1 550
прощеное воскресенье1 000

На этой неделе наибольший интерес у татарстанцев вызвала смерть спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина и актера театра и кино Александра Ширвиндта.

Василий Уткин скончался во вторник, 19 марта, по предварительной информации — из-за болезни сосудов. Свою карьеру он начал в 1990-е годы в телекомпании НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», позже начал комментировать футбольные матчи. После создания «Матч ТВ» журналист перешел туда, на канале проработал до 2016 года. Затем комментировал футбольные матчи на Eurosport.

Народный артист РСФСР и бывший худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в больнице на 90-м году жизни. Он родился в Москве в 1934 году, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и поступил в труппу «Ленкома». Также Ширвиндт написал шесть книг, последнюю из них, «Опережая некролог», выпустил в 2020 году.

Также татарстанцев на прошедшей неделе интересовали результаты президентских выборов, которые впервые прошли в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. По результатам голосования уверенную победу одержал действующий президент России Владимир Путин. По итогам подсчета голос он набрал 87,28%. В топе популярных запросов в республике оказалась и башкирская акция «Рахмат», которая предлагала скидки и акции проголосовавшим на выборах жителям Башкортостана.

Активно интересовались жители Татарстана и Прощеным воскресеньем, которое прошлось на 17-е марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве захватил все внимание 22 марта

Как и в предыдущей, в этой таблице представлен рост популярности запросов татарстанцев, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

запросы (15—22 марта)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %

крокус сити

Сверхпопулярность*
крокус сити холлСверхпопулярность*
крокус холлСверхпопулярность*
крокусСверхпопулярность*

василий уткин

5 000
крокус москва4 800
крокус сити москва4 200
теракт3 800
пикник группа3 700
крокус стрельба3 050

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве приковал к себе внимание жителей Татарстана 22 марта. По официальным данным, группа неизвестных с огнестрельным оружием ворвалась в здание, где в это время был намечен концерт группы «Пикник». В здании начался сильный пожар. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Теракт». По данным на утро 23 марта, жертвами трагедии стали 93 человека и пострадавших — более сотни.

Про смерть Уткина и Ширвиндта узнавали во всем Татарстане

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

запросы

казань

нижнекамск

набережные челны

альметьевск

ширвиндт54424450
василий уткин78454556
результаты выборов53-4763
уткин90556170
александр ширвиндт62515365
с прощенным воскресеньем-

41

3451
результаты выборов 202482-76100
рахмат 102.рф1-

<1

-
прощеное воскресенье картинки52625859
прощеное воскресенье43

44

4049

Примечательно, что смерти журналиста Василия Уткина и народного артиста Александра Ширвиндта интересовали жителей всех крупных городов Татарстана. При этом результаты выборов оказались наименее интересными жителям Нижнекамска. Больше всего за голосованием следили в Альметьевске. При этом башкирский проект «Рахмат», хоть и попал в топ самых популярных запросов, оказался совершенно неинтересен жителям крупнейших городов Татарстана.

За терактом в «Крокус Сити Холле» следил весь Татарстан

Как и в предыдущей таблице, данные запросы выстроены по 100-балльной шкале, от наибольшего относительного показателя в 100 баллов, и далее — по убыванию.

запросы

Казань

нижнекамск

набережные челны

альметьевск

крокус сити48323440
крокус сити холл58373745
крокус холл63404048

крокус

51333839
василий уткин74464651
крокус москва66536177
крокус сити москва56475072
теракт45323433
пикник группа44332940
крокус стрельба54

48

4753

Трагические события в «Крокус Сити Холле» в Москве интересовали жителей на всей территории Татарстана. При этом они вытеснили из самых популярных запросов в Google все, кроме Василия Уткина.

Песня Влада А4 покорила татарстанский YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

запросы (15—21 марта)прирост популярности, %
лама мама4 050
100 стар дропов1 550
выборы 2024500
черный зек все серии400
выборы400
масленников200
дима масленников190
белгород180
полдень против170
бравл толк140

Песня видеоблогера Влада А4 «Лама мама» заняла лидирующую позицию по популярности запросов среди жителей Татарстана с 15 по 21 марта. Кроме нее в топ попали президентские выборы и блогер Дмитрий Масленников.

Теракт в «Крокусе» затмил поиск видео

В данной таблице ранжированы запросы в YouTube по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду с 15 по 22 марта.

запросы (15—22 марта)прирост популярности, %
крокус ситиСверхпопулярность*
крокус сити холлСверхпопулярность*
крокусСверхпопулярность*
крокус сити холл стрельбаСверхпопулярность*
лама мама4 650
теракт в москве3 900
теракт3 000
москва теракт1 200
теракт в крокус сити холл850
100 стар дропов450

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Олег Исаков, Артем Гафаров
Справка

* Надписью «Сверхпопулярность» отмечаются темы, количество запросов по которым возросло чрезвычайно сильно. Такое возможно в случае, если темы новые и поиск по ним ранее просто не выполнялся.

Аналитика Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:03
    влад а4 молодец, конечно, работяга
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  • Анонимно 13:04
    конечно теракт в крокусе затмит, это немыслимое происшествие! просто бесчеловечное
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