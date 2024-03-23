Теракт в «Крокусе», смерть Уткина и Ширвиндта, песня Влада А4: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней стал теракт в «Крокус Сити Холле». Помимо этого жители республики интересовались смертью российского журналиста и телекомментатора Василия Уткина. Также активно отслеживали тему прошедших в стране выборов президента.

Смерть Уткина и Ширвиндта — самые популярные запросы в Татарстане (до 22 марта)



Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОСЫ (15—21 марта) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % ширвиндт Сверхпопулярность* василий уткин Сверхпопулярность* результаты выборов 4 350 уткин 3 450 александр ширвиндт 3 150 с прощенным воскресеньем 3 000 результаты выборов 2024 2 350 рахмат 102.рф 1 800 прощеное воскресенье картинки 1 550 прощеное воскресенье 1 000

На этой неделе наибольший интерес у татарстанцев вызвала смерть спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина и актера театра и кино Александра Ширвиндта.

Василий Уткин скончался во вторник, 19 марта, по предварительной информации — из-за болезни сосудов. Свою карьеру он начал в 1990-е годы в телекомпании НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», позже начал комментировать футбольные матчи. После создания «Матч ТВ» журналист перешел туда, на канале проработал до 2016 года. Затем комментировал футбольные матчи на Eurosport.

Народный артист РСФСР и бывший худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в больнице на 90-м году жизни. Он родился в Москве в 1934 году, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и поступил в труппу «Ленкома». Также Ширвиндт написал шесть книг, последнюю из них, «Опережая некролог», выпустил в 2020 году.

Также татарстанцев на прошедшей неделе интересовали результаты президентских выборов, которые впервые прошли в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. По результатам голосования уверенную победу одержал действующий президент России Владимир Путин. По итогам подсчета голос он набрал 87,28%. В топе популярных запросов в республике оказалась и башкирская акция «Рахмат», которая предлагала скидки и акции проголосовавшим на выборах жителям Башкортостана.

Активно интересовались жители Татарстана и Прощеным воскресеньем, которое прошлось на 17-е марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве захватил все внимание 22 марта

Как и в предыдущей, в этой таблице представлен рост популярности запросов татарстанцев, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

запросы (15—22 марта) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % крокус сити Сверхпопулярность* крокус сити холл Сверхпопулярность* крокус холл Сверхпопулярность* крокус Сверхпопулярность* василий уткин 5 000 крокус москва 4 800 крокус сити москва 4 200 теракт 3 800 пикник группа 3 700 крокус стрельба 3 050

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве приковал к себе внимание жителей Татарстана 22 марта. По официальным данным, группа неизвестных с огнестрельным оружием ворвалась в здание, где в это время был намечен концерт группы «Пикник». В здании начался сильный пожар. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Теракт». По данным на утро 23 марта, жертвами трагедии стали 93 человека и пострадавших — более сотни.

Про смерть Уткина и Ширвиндта узнавали во всем Татарстане

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

запросы казань нижнекамск набережные челны альметьевск ширвиндт 54 42 44 50 василий уткин 78 45 45 56 результаты выборов 53 - 47 63 уткин 90 55 61 70 александр ширвиндт 62 51 53 65 с прощенным воскресеньем - 41 34 51 результаты выборов 2024 82 - 76 100 рахмат 102.рф 1 - <1 - прощеное воскресенье картинки 52 62 58 59 прощеное воскресенье 43 44 40 49

Примечательно, что смерти журналиста Василия Уткина и народного артиста Александра Ширвиндта интересовали жителей всех крупных городов Татарстана. При этом результаты выборов оказались наименее интересными жителям Нижнекамска. Больше всего за голосованием следили в Альметьевске. При этом башкирский проект «Рахмат», хоть и попал в топ самых популярных запросов, оказался совершенно неинтересен жителям крупнейших городов Татарстана.

За терактом в «Крокус Сити Холле» следил весь Татарстан

Как и в предыдущей таблице, данные запросы выстроены по 100-балльной шкале, от наибольшего относительного показателя в 100 баллов, и далее — по убыванию.

запросы Казань нижнекамск набережные челны альметьевск крокус сити 48 32 34 40 крокус сити холл 58 37 37 45 крокус холл 63 40 40 48 крокус 51 33 38 39 василий уткин 74 46 46 51 крокус москва 66 53 61 77 крокус сити москва 56 47 50 72 теракт 45 32 34 33 пикник группа 44 33 29 40 крокус стрельба 54 48 47 53

Трагические события в «Крокус Сити Холле» в Москве интересовали жителей на всей территории Татарстана. При этом они вытеснили из самых популярных запросов в Google все, кроме Василия Уткина.

Песня Влада А4 покорила татарстанский YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

запросы (15—21 марта) прирост популярности, % лама мама 4 050 100 стар дропов 1 550 выборы 2024 500 черный зек все серии 400 выборы 400 масленников 200 дима масленников 190 белгород 180 полдень против 170 бравл толк 140

Песня видеоблогера Влада А4 «Лама мама» заняла лидирующую позицию по популярности запросов среди жителей Татарстана с 15 по 21 марта. Кроме нее в топ попали президентские выборы и блогер Дмитрий Масленников.

Теракт в «Крокусе» затмил поиск видео

В данной таблице ранжированы запросы в YouTube по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду с 15 по 22 марта.

запросы (15—22 марта) прирост популярности, % крокус сити Сверхпопулярность* крокус сити холл Сверхпопулярность* крокус Сверхпопулярность* крокус сити холл стрельба Сверхпопулярность* лама мама 4 650 теракт в москве 3 900 теракт 3 000 москва теракт 1 200 теракт в крокус сити холл 850 100 стар дропов 450

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Олег Исаков, Артем Гафаров