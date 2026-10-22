«Матч ТВ» продлил права на показ Кубка России по футболу до 2030 года
По условиям контракта, каналы холдинга покажут матчи трех ближайших розыгрышей турнира
Федеральный телеканал «Матч ТВ» и Российский футбольный союз (РФС) продлили соглашение о трансляции FONBET Кубка России до лета 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
По условиям контракта, каналы холдинга покажут матчи трех ближайших розыгрышей турнира, не считая уже стартовавшего.
Документы подписали генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и генсек РФС Максим Митрофанов на форуме «Россия — спортивная держава». Стороны отметили, что совместными усилиями Кубок России стал одним из самых узнаваемых и рейтинговых турниров страны.
В рамках нового этапа сотрудничества РФС и телеканал планируют реализовать новые форматы освещения соревнований. Турнир объединяет всю страну, позволяя привозить звезд футбола в региональные города.
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