В больницах Москвы и Московской области после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся 115 человек

В больницах Москвы и Московской области после теракта в «Крокус Сити Холле» находится 115 человек, в том числе пять детей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он также рассказал, что разбор зрительного зала, в котором частично обрушились перекрытия, будет идти весь день.

Напомним в «Крокус Сити Холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. После чего в здании произошел пожар.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин