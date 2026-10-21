Норвегия выступила против возвращения российских лыжников

Об этом заявил президент Федерации лыжного спорта Норвегии Рогер Финньюрд

Фото: Артем Дергунов

Норвегия не хочет участия российских лыжников в международных соревнованиях. Об этом заявил президент Федерации лыжного спорта Норвегии Рогер Финньюрд, передает TV2.

— Мы не хотим участия россиян. Эту позицию мы доносили как внутри страны, так и на международном уровне. Норвежским властям также хорошо известна наша четкая позиция. При этом не спортивной федерации решать, кто получит визу для участия в спортивных мероприятиях в Норвегии, — сказал он.

Ранее стало известно, что Шведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией намерена запретить выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате мира 2027 года в Фалуне (24 февраля — 7 марта).

Напомним, FIS допустила россиян в нейтральном статусе 2 сентября 2026 года. Нейтральный статус уже получили Савелий Коростелев, выступивший на этапах Кубка мира.

Алсу Сабирзанова