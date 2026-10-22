Минобороны РФ заявило об атаке по Южному мосту в Киеве

Также под удар попали ключевые объекты оборонной промышленности, в том числе по сборке БПЛА и ракет

Российские войска минувшей ночью провели массированную атаку на Киев. Об этом стало известно из утренней сводки Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили о поражении Южного моста в столице Украины. Также под удар попал целый ряд ключевых объектов оборонной промышленности. В частности, занимающихся сборкой и производством беспилотников и ракет дальнего действия.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ночью в Киеве поражены следующие объекты:

сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9;

склад «Хладокомбината №3», где было организовано производство БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов «Хорнет»;

промышленное предприятие, осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующих для робототехнических комплексов;

склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним;

автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Кроме этого, под удар российской армии попала портовая инфраструктура в Одесской области и одно морское судно, доставлявшее военные грузы для украинских ВС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки украинских БПЛА на регионы России «последними проявлениями агонии».

Зульфат Шафигуллин