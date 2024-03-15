Народный артист Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет

Известный актер и бывший худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом сообщил нынешний руководитель театра Сергей Газаров, передает РБК. Других подробностей он не раскрыл.

Ширвиндту было 89 лет. Он родился в Москве 19 июля 1934 года, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»). Артист играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума», срежиссировал постановки «Маленькие комедии большого дома» (вместе с Андреем Мироновым), «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и другие. Среди его работ в кинематографе — «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих».

Ширвиндт также написал шесть книг, а в 2020 году выпустил последнюю — «Опережая некролог». В 1989 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, а в 2019-м наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Артем Гафаров