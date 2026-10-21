«Ак Барс» уступил «Торпедо» в серии буллитов
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1 (по буллитам) в пользу нижегородцев
«Ак Барс» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в «Татнефть Арене» завершилась победой нижегородцев в серии буллитов (1:2 по буллитам).
В основное время матч закончился со счетом 1:1. У «Ак Барса» заброшенной шайбой отметился Семен Терехов. У «Торпедо» гол забил Антон Сизов.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Трактора» 23 октября.
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