Флорбольный «Ирбис» сыграет в Казани с 14-кратным чемпионом России

В соперниках казанской команды — «Помор» из Архангельска

Фото: Артем Дергунов

Флорбольный клуб «Ирбис» из Казани проведет матч пятого тура Высшей лиги чемпионата России против архангельского «Помора». Игра состоится 25 октября в СК «Бустан» в 15:00 по московскому времени.

Архангельский «Помор» является самым титулованным клубом страны с 14 чемпионскими титулами в Высшей лиге.

В четырех турах текущего сезона «Ирбис» одержал три победы и набрал 9 очков. Единственная осечка команды случилась в прошлом туре в игре против «Мининского», когда казанцы уступили в серии буллитов после овертайма.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо самой игры, на арене запланирована развлекательная программа, в том числе автограф-сессии с медийными футболистами Артемом Нтумба и Михаилом Прокопом.

Ранее в «Реальном времени» выходило эксклюзивное интервью с исполнительным директором «Ирбиса» — о деньгах, флорбольном «Краснодаре» и будущем клуба.

Зульфат Шафигуллин