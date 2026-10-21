Минтранс предложил эвакуировать авто только после уведомления владельца

Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы для обмена информацией об эвакуации и направления уведомлений владельцам

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс подготовил законопроект, предусматривающий эвакуацию автомобилей только после направления владельцам цифрового уведомления. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

— Ключевое в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление, — подчеркнул он.

Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы для обмена информацией об эвакуации и направления уведомлений владельцам. Внедрение системы сделает процедуру удобнее для граждан.

Ранее сообщалось, что граждане смогут сообщать в «Максе» и «ВКонтакте» о нарушениях пользователей электросамокатов. Обращение автоматически направляется в сервис кикшеринга, к которому относится самокат, после чего операторы принимают меры.

Алсу Сабирзанова