Минтранс предложил эвакуировать авто только после уведомления владельца
Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы для обмена информацией об эвакуации и направления уведомлений владельцам
Минтранс подготовил законопроект, предусматривающий эвакуацию автомобилей только после направления владельцам цифрового уведомления. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров, передает ТАСС.
— Ключевое в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление, — подчеркнул он.
Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы для обмена информацией об эвакуации и направления уведомлений владельцам. Внедрение системы сделает процедуру удобнее для граждан.
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