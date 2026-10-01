Анвар Гатиятулин: «Не сказал бы, что мы ушли в закрытый хоккей»
Главный тренер «Ак Барса» — о поражении «Торпедо»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи с «Торпедо» (1:2, по булл.) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Мы будем строить игру так, чтобы максимально эффективно использовать наш ресурс, наши возможности. Не сказал бы, что мы ушли в закрытый хоккей. В предыдущих двух матчах правильно распоряжались шайбой и создавали достаточно хорошие моменты в зоне атаки. Нам нужна стабильность на протяжении всех 60 минут и чтобы она переносилась от матча к матчу, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Трактора» 23 октября.
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