Продажи готовых завтраков в «Жизньмарте» выросли на 31,7%: как меняются привычки покупателей в Казани

Готовая еда, кофе с собой и доставка — на примере сети «Жизньмарт» разбираемся, как меняется формат магазина у дома

В «Жизньмарте» представлено более 300 готовых блюд, которые остаются свежими до 96 часов. Фото: предоставлено пресс-службой «Жизньмарт»

По данным NTech, в первом полугодии 2026 года продажи готовой еды в России выросли на 14% в натуральном выражении год к году. Продуктовые сети развивают ассортимент и дополнительные сервисы.

Магазины у дома постепенно выходят за рамки привычной продуктовой розницы. Теперь в них можно позавтракать, взять кофе с собой или купить готовый обед. Один из примеров такого подхода — сеть магазинов кулинарии «Жизньмарт», которая объединяет готовую еду, продукты и доставку в одной точке.

Готовая еда является важной частью формата. В III квартале 2026 года количество проданных блюд в сопоставимых магазинах сети выросло на 4,5% год к году. Продажи готовых завтраков выросли на 31,7% в натуральном выражении.

В Казани среди наиболее популярных категорий готовой еды: «Горячие блюда», «Сэндвичи» и «Завтраки». За тот же период в трех сопоставимых магазинах продажи готовых завтраков выросли на 10,4%, а выручка — на 19,3%.

За январь — сентябрь 2026 года число заказов доставки с готовой едой в сопоставимых магазинах Казани увеличилось на 15,6% год к году. предоставлено пресс-службой «Жизньмарт»

Сеть следит за рынком ретейла и тестирует гастрономические решения: хот-дог-станции, мягкое мороженое и рамен-станции. В Казани хот-доги есть в магазине на ул. Достоевского, 57.

«Не каждый тренд подходит формату магазина у дома. Мы смотрим, можно ли быстро приготовить и выдать новинку гостю, понятна ли ее экономика. Мы не копируем рестораны быстрого питания, а переносим удобные для гостя форматы в привычный магазин рядом с домом», — объясняет Вера Мелкозёрова, менеджер по доработке формата «Жизньмарт».

В сети более 250 магазинов, открытых по франшизе в разных городах страны. «Жизньмарт» развивается, учитывая локальный спрос в каждом регионе. Сеть рассматривает новые локации в Казани и открыта к сотрудничеству с потенциальными партнерами.

Подробнее о развитии формата и франшизе — на сайте Франшиза Жизньмарт.

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