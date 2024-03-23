Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 60 человек

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают работу на месте происшествия. Осматриваются тела погибших. По предварительным данным, в результате теракта погибло более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, включая оружие и боеприпасы. Назначаются и проводятся все необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Напомним в больницах Москвы и Московской области после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся 115 человек, в том числе пять детей.

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Разиль Самигуллин