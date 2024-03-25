День в истории 25 марта: пожар в «Зимней вишне», родилась Дина Гарипова, матч России и Парагвая
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 марта 2024 года
25 марта пройдет заседание Совета по культуре и искусству при раисе Татарстана и состоится товарищеский матч между сборными России и Парагвая по футболу. Сегодня отмечаются День работника культуры, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Восемь лет назад произошел пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, 14 лет назад Рустам Минниханов вступил в должность президента Татарстана, 152 года назад в России была напечатана первая почтовая открытка. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Совета по культуре и искусству при раисе Татарстана.
- Товарищеский матч по футболу — сборная России против команды Парагвая.
Кто родился: отец Ивана Грозного и Элтон Джон
- 1479 — Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси в 1505—1533 годах Василий III (скончался 3 декабря 1533 года). Отец Ивана Грозного.
- 1867 — американский скульптор и архитектор Джон Гутзон Борглум (скончался 6 марта 1941 года). Автор Рашморского мемориала, представляющего собой гигантские высеченные в скалах горы Рашмор скульптурные портреты четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.
- 1901 — татарская актриса, народная артистка Татарстана Гульсум Камская (скончалась 8 декабря 1975 года). Несколько десятилетий играла на сцене Татарского академического театра имени Г. Камала.
- 1947 — британский певец Элтон Джон.
- 1991 — певица, заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова. Победительница шоу «Голос» в 2012 году. Заняла пятое место на Международном конкурсе песни «Евровидение-2013».
Кто скончался: основатель Colgate и Клод Дебюсси
- 1857 — американский бизнесмен, основатель компании Colgate Уильям Колгейт (родился 25 января 1783 года).
- 1918 — французский композитор Клод Дебюсси (родился 22 августа 1862 года), ведущий представитель музыкального импрессионизма.
- 1975 — третий король Саудовской Аравии с 1964 по 1975 год Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (родился 14 апреля 1906 года). Застрелен своим племянником, принцем Фейсалом ибн Мусаидом, который был за это казнен.
- 2007 — советская актриса театра и кино, народная артистка России Тамара Носова (родилась 21 ноября 1927 года). Известна ролями в таких фильмах, как «Карнавальная ночь», «Свадьба в Малиновке», «Женитьба Бальзаминова» и т. д.
Праздники: День работника культуры в России
- День работника культуры. Установлен указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Дата праздника выбрана в связи с тем, что в марте многие регионы России отмечают собственный День работника культуры.
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года.
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Утвержден Организацией Объединенных Наций в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН и помогал палестинским беженцам.
- День независимости Греции. 25 марта 1821 года началось восстание, по итогам которого страна освободилась от ига Османской империи.
События в истории: основаны Венеция и поселок Джалиль
- 421 — был основан итальянский город Венеция.
- 1872 — в России была напечатана первая почтовая открытка.
- 1949 — началась Большая мартовская депортация части гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь и отдаленные районы северной части СССР. Всего было депортировано 94 779 человек. Это связано с ростом партизанской борьбы прибалтийских националистов.
- 1964 — в Татарстане образовали крупный поселок Джалиль. Его назвали в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
- 1969 — началась акция «В постели за мир», которую в Амстердаме устроили Джон Леннон и Йоко Оно во время медового месяца. «Постельный протест» длился до 31 марта и был направлен против войны во Вьетнаме.
- 1997 — охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро нашли у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana, где обнаружили золото и серебро на сотни миллионов долларов.
- 2001 — Минтимер Шаймиев вновь победил на выборах президента Татарстана и избрался на третий срок. Выборы проходили на альтернативной основе, в них приняли участие пять кандидатов.
- 2002 — обнаружен ген эпилепсии.
- 2010 — Рустам Минниханов принес присягу и вступил в должность президента Татарстана. До этого действующий руководитель республики Минтимер Шаймиев отказался от участия в выборах. Полномочиями президента Минниханова наделил Госсовет в феврале того же года по рекомендации тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. «Реальное время» публиковало подробный материал о десятилетии Минниханова во главе Татарстана.
- 2018 — пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Пожар охватил весь четвертый этаж, на котором были расположены кинотеатр, батутная зона и детские развлекательные комплексы. Оповещение о пожаре не сработало, но людей из двух залов кинотеатра удалось эвакуировать. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России — в результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
- 2020 — Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с сохранением заработной платы из-за ситуации с пандемией коронавируса.
- 2022 — президент России подписал закон о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах РФ, действующих за рубежом. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 1,5 млн рублей.
- 2022 — в Казани вынесли первый в России приговор в отношении «положенца» от криминала. Верховный суд Татарстана приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в республике Сергея Нейдерова. В качестве дополнительного наказания суд запретил Нейдерову после отбытия реального срока еще год выезжать за пределы муниципального образования и менять место жительства.
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