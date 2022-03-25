Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах РФ, действующих за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Если фейк распространили, используя служебное положение или из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то законом предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Если ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, то срок лишения свободы может составить от 10 до 15 лет.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. В случае если ложные сведения повлекли тяжкие последствия, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.



Татьяна Леухина