Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе.

Согласно ему, дни с 30 марта по 3 апреля будут нерабочими с сохранением заработной платы, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Уточняется, что мера не коснется работников непрерывно действующих предприятий, лечебных учреждений, аптек, чрезвычайных служб, организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.

Органам государственной и региональной власти, а также СМИ нужно определить численность работников, необходимую для деятельности.

Напомним, данная инициатива была предложена президентом страны в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, Путин рассказал о ряде мер по поддержке граждан и компаний, оказавшихся в связи с коронавирусом в трудной ситуации — в частности, будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и ряду налогов.

