«Хранил общак, решал конфликты»: Верховный суд РТ посадил Нейдерова на 9 лет по «воровской» статье УК

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В Казани вынесли первый в России приговор в отношении «положенца» от криминала. К 9 года и 6 месяцам колонии строгого режима приговорил сегодня Верховный суд Татарстана обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в РТ Сергея Нейдерова. Его вина в этом преступлении и незаконном обороте оружия признана полностью доказанной, передает из суда журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания суд запретил Нейдерову после отбытия реального срока еще год выезжать за пределы муниципального образования и менять место жительства.

Напомним, в ходе прений гособвинитель по делу Руслан Губаев запрашивал для Нейдерова 12,5 года колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей.

Сам подсудимый и его адвокат просили об оправдании по статье 210.1 УК РФ. Главным козырем защиты в прениях стала ссылка на то, что те лица, которым фигурант после 12 апреля 2019 года (когда занятие высшего положения в криминальной иерархии в РФ признали преступлением) якобы давал указания о возврате денежных средств и прекращении конфликта между группировками, либо не установлены, либо числятся не судимыми. А значит, в преступной иерархии не состоят.

В приговор включили данные судебного допроса Нейдерова, утверждавшего: «Положенцем его никто не назначал. С Романом Сычевым (он же «вор в законе» Сыч, — прим. ред.) знаком, но отношений не поддерживал, криминальный общак не собирал, смотрящих за группировками и местами лишения свободы не назначал, решением криминальных споров не занимался».

Также в процессе огласили показания обвиняемого в ходе предварительного следствия о встрече в гостиничном комплексе «Дубай» в 2015 году, где его пытались назначить смотрящим за местами лишения свободы, но он отказался.

Одним из ключевых доказательств виновности «положенца» стала изъятая у его знакомой тетрадь с записями неких сумм.

«Суд приходит к выводу, что в этой тетради указано поступление денег в криминальный общак из криминальных группировок и исправительных колоний», — подчеркнул в оценочной части приговора председательствующий по делу судья Верховного суда РТ Айрат Ибатуллин. Также были озвучены поступавшие в общак суммы — от 10 до 400 тысяч рублей. Позицию самого подсудимого, что речь идет о его карточных долгах и бизнесе, суд признал неудачной попыткой защиты.

В оценочной части приговора большинство показаний свидетелей, данных на суде были признаны недостоверными и призванными смягчить положение подсудимого. В основу приговора суд положил слова тех же свидетелей, данных следователям ГСУ МВД Татарстана.

Суд счел доказанным, что в 2015 году на криминальной сходке «вор в законе» Роман Сычев назначил Сергея Нейдерова «положенцем» по Татарстану, и после вступления в апреле 2019-го года «путинской» поправки в УК «положенец» не прекратил свою деятельность.

Впрочем, сам Роман Сычев на допросе у следователей открестился от титула «вора в законе». При оглашении его вошедших в приговор показаний прозвучало: «Вором в законе» не являюсь, в 2015 году ни в каких сходках не участвовал и Нейдерова не назначал». Судья отнесся к этим показаниям критически, включая отказ от «воровского» статуса, указав, что тот не желал быть свидетелем обвинения, а еще свидетельствовать против самого себя.

Также суд признал Нейдерова виновным в незаконном хранении пистолета и 42 патронов, исключив квалифицирующие признаки об их незаконном приобретении, перевозки и ношении. «Следствием эти обстоятельства не установлены», — констатировал судья.

Отдельную оценку в приговоре получило состояние здоровья фигуранта. Суд указал, что на фоне длительного потребления алкоголя у него выявляются некие психические расстройства, в 2019—2020 годах он проходил стационарное лечение. По мнению экспертов, указанное заболевание не мешает Нейдерову осознавать фактический характер своих действий и не мешало в период совершения преступления.

Накануне в последнем слове подсудимый вновь сообщал о невиновности. «Все это надумано, все треп», — заявлял он.