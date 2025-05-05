Эксперты: спрос на вакансии с оплатой связи в Татарстане вырос на 126%

Фото: Мария Зверева

Согласно данным платформы «Авито Работа», в I квартале 2025 года в Татарстане зафиксирован значительный рост интереса соискателей к вакансиям, предполагающим оплату мобильной связи, — на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что российские соискатели все чаще обращают внимание не только на уровень заработной платы, но и на дополнительные преимущества, предоставляемые работодателями. В числе наиболее востребованных льгот — медицинское страхование (рост на 116%), корпоративные скидки (+109%) и компенсация расходов на мобильную связь.

Компенсация связи особенно популярна среди специалистов, чья работа связана с частыми телефонными переговорами. В свою очередь, программы добровольного медицинского страхования (ДМС) вызывают повышенный интерес у автомехаников — их вовлеченность выросла на 145%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне повышения цен на топливо и стремления к комфорту на рабочем месте увеличился спрос на вакансии с компенсацией бензина (+102%), наличием оборудованных зон отдыха (+92%) и бесплатной парковкой (+90%).

Особый интерес вызывает рост популярности работодателей, предлагающих подарки детям к праздникам: такой параметр стал важен для семейных соискателей, интерес к предложениям с этим условием увеличился на 82% за год.

Таким образом, рынок труда в Татарстане продолжает трансформироваться в сторону большего внимания к нематериальным благам, которые влияют на выбор работодателя соискателями.

Напомним, что согласно недавнему исследованию каждый второй казанец доволен своим соцпакетом от работодателя.

Матвей Гавриков