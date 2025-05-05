Большинство взяточников в России попадаются на суммах до 10 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Большая часть взяточников в России задерживается за получение небольших сумм. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, большинство случаев взяточничества касается сумм менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА «Новости».

В 2024 году за мелкое взяточничество, предусмотренное статьей 291.2 УК России, были осуждены 2305 человек, среди которых 149 женщин и пять рецидивистов. Из них 24 человека получили наказание в виде колонии на срок до одного года, а остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Что касается более серьезных взяток, по статье 290 УК России в этом же году были осуждены 1633 человека, включая 306 женщин. Судебные органы отправили в колонии 710 из них. Среди осужденных оказались пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а также почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Анастасия Фартыгина