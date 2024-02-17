Евгений Варакин о Лисичанске: предыдущая власть уничтожала все, что может пригодиться в мирной жизни

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Татарстан продолжает помогать в восстановлении мирной жизни в Лисичанске, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Заместитель премьер-министра республики Евгений Варакин, курирующий эту работу, считает, что сегодня ежедневного внимания требуют все сферы жизни, в первую очередь — здравоохранение.



— Предыдущая власть, несмотря на то, что оставалось здесь мирное население, методично уничтожала все, что может пригодиться в дальнейшей мирной жизни. Это и медицинское оборудование, были угнаны все машины скорой помощи, — рассказал он.

Восстанавливать уничтоженную инфраструктуру города приезжают строители, энергетики, медики и волонтеры из Татарстана. Благодаря поддержке республики у жителей Лисичанска появились свет и вода.

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Галия Гарифуллина