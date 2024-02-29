Владимир Путин: «Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность»

Сейчас Россия ведет борьбу за свой суверенитет и за безопасность, об этом заявил Владимир Путин.

— Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела, — заявил президент России.

Россия всегда будет помнить своих павших героев, сказал Владимир Путин, объявив минуту молчания на послании.



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Нафиса Миннехузина