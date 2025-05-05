«Стрела-Ак Барс» стартовала в чемпионате с домашней победы

Казанцы бодро вошли в сезон

У «Стрелы-Ак Барс» верные поклонники . Фото: Динар Фатыхов

Регбисты «Стрелы-Ак Барс» стартовали в чемпионате страны с разгромной победы со счетом 50:13 над московской «Славой». В следующем матче 11 мая казанцам предстоит снова сыграть в Красноярске с «Енисеем-СТМ», который они ранее обыграли в рамках Суперкубка. «Реальное время» рассказывает о победе нашей команды, потихоньку переходящей в статус суперклуба.

Начало сезона поучилось блестящим

У футболистов советского времени было поверье, что в сезоне необходимо провести два-три хороших матча в начале, чтобы затем тренер ставил в стартовый состав, и столько же в конце, чтобы футболиста не выгнали из чемпионата. Регбисты сезона 2025 года уже подарили любителям этой игры два классных матча. Это был Суперкубок, во время которого сначала они играли при пасмурной погоде, потом при солнечной, затем повалил густой снег, а стадион окутал туман. Наша победа вызвала торг у соперников, которые подали жалобу на действия судьи.

Стартовая игра чемпионата в Москве между «Динамо» и «Красным Яром» выдалась такой, что ее можно пересматривать и пересматривать — 20:18. Там было все, включая очень редкие моменты в регби, например обратная замена. В чем еще отличие регби от футбола, кроме очевидных? В футболе обратная замена допускается, когда меняют футболиста, вошедшего в игру. А в регби можно возвращать в поле тех, кто уже, казалось бы, ушел на замену. Так и произошло у бело-голубых, когда Евгений Мишечкин только присел на скамейку запасных, уступив свое место на поле новоиспеченному россиянину и отцу Арноуту Малербе, но тот получил травму, и Мишечкин вернулся на поле.

Сам ход игры был качельный, когда динамовцы с 0:7 и 7:10 еще в первом тайме сумели выйти вперед, к середине второго увеличить преимущество в счете до двузначного 20:10. Но дальше им повезло: отрабатывая штрафной, красноярцы не реализовали попытку. Джейсон Таумалоло бил из позиции, соответствующей в футболе 11-метровой отметке. Бил наверняка, но мяч улетел в облака — 20:18. При этом необходимо признать, что игроки обеих команд, что называется, сделали красоту.

Кобус Мораис. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нокдаун «Стрелы-Ак Барс» в первом тайме

Просмотр подобных матчей — сам по себе заряд адреналина, ничуть не меньший, чем употребление энергетических напитков и бодрящая музыка. Но в контексте регбийного противостояния Казани и Москвы, похоже, энергетика влилась только в конечности казанских игроков. Заменив 10 новоиспеченных обладателей Суперкубка на тех, кто остался на скамейке запасных, казанцы уже в первые 15 минут занесли и реализовали три попытки. 21:0 — этот счет давал казанской команде бонусное очко. Что касается славян, то они, как персонаж Леонида Куравлева в кинокомедии «Афоня», не могли осознать, что это энергичный танец. Серьезно, их группа поддержки, состоявшая из зычных молодых людей, влегкую перекричала местных болельщиков, но это было то немногое, чем запомнились славяне.

Интересно было посмотреть на них в плане обновленного состава. Во-первых, там знакомые лица — Дамир Байбурин и Олег Киносьян, арендованные из Казани. Еще одним новичком на поле были Даниил Суксов из «ВВА-Подмосковье», с которым произошел своеобразный размен, поскольку в подмосковную команду ушел Иван Кравцов. Плюс Владимир Гераськин из пензенского «Локомотива», которого тренеры заменили еще по ходу первого тайма из-за травмы, Егор Алексеев, арендованный из «Енисея-СТМ», и Рамис Сафаров из «Динамо».

Чуть позже ушел с поля Андрей Игрецов, получивший красную карточку, в начале второго тайма был заменен и Суксов. К этому моменту счет был 21:3 в пользу хозяев поля, чуть расслабившихся от того, что они получили численное преимущество. Судя по всему, они решили додавить соперника во второй половине второго тайма, обрушив на них мощь игроков со скамейки запасных. Но до этого необходимо было сохранить свою зачетку в неприкосновенности, между тем в начале второго тайма зрители увидели попытку славян. В меньшинстве — усилиями казанца и экс-стрелка Дамира Байбурина — 21:10.

Дамир Байбурин (крайний справа) вернулся на поле родного стадиона. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Слава» и «Енисей-СТМ» дважды встретятся в Казани на старте сезона

«Слава» дважды встретится нам на старте сезона, в следующий раз в рамках Кубка России в Москве, поэтому есть смысл рассказать о том, как изменилась команда в межсезонье. Столичная команда очень серьезно изменила состав по сравнению с прошлым сезоном. Поскольку она не играет в семерку, то с изменениями славян мы можем познакомиться только в контексте чемпионата по классическому регби. Помимо тех, кто вышел на поле «Тулпара», команду пополнил Артем Вдовин из «Фили».

Не менее внушителен список ушедших: Игорь Артеменко — в ЦСКА, южноафриканец Джонатан Ренсбург — в «Динамо». Завершил карьеру Сергей Чернышев, ушли Никита Арлашов, Максим Балакин, Михаил Жуков, Данил Назаров, Никита Никущенко, Алексей Титов и Алексей Турбовский.

Казанцы, пропустив, тут же ответили нереализованной попыткой, когда намибиец Йохан Тромп занес, а южноафриканец Кобус Мораис угодил в штангу. 26:10 — скромно, но со вкусом бонусного очка. Что любопытно: занос Тромпа диджей на стадионе отметил не привычной композицией Шакиры, как было ранее, а «Матушкой землей». И ведь логично: Шакира — колумбийка, была ранее замужем за испанским футболистом, используемая музыкальная композиция была посвящена чемпионату мира по футболу в ЮАР. Какое ко всему перечисленному отношение имеет намибиец Тромп?

Уже несколько лет скамейка запасных «Стрелы-Ак Барс» не уступает стартовому составу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Слава» осталась во втором тайме без трех игроков

Славяне, не исключено, переживали по поводу состояния поля на своем стадионе «Слава», заснеженного по кромке поля и зачастую лысого в периметре. 30 энергичных мужчин перерыли поле, как кладоискатели. Возможно, еще и личностные переживания имели место быть, поскольку один из славян Вадим Егоров слег с бронхитом, весьма нехарактерным заболеванием для наступившего мая.

К чести славян, они не собирались сдаваться на милость победителя. Они реализовали штрафной, сократив счет до двухразового преимущества казанцев — 26:13. Получается, что москвичи в меньшинстве набрали на 13 очков больше, чем в равных составах. И вскоре у них удалился на 10 минут Гиорги Схиртладзе, только-только вышедший со скамейки запасных. Получилось примерно так же, как у динамовца Мишечкина, который только присел на скамейку, как тут же вернулся на поле. Тут получилось наоборот: только вышел играть, как пришлось покинуть поляну.

Казанцы в ответ на штрафной славян тут же провели еще одну попытку, увы, нереализованную — 31:13. Но славянам как-то концентрированно не везло в этот день. Потеряв ранее из-за травмы Гераськина, они получили в клубный лазарет еще и Дамира Байбурина. Причем в его случае даже некем было заменить, и москвичи остались доигрывать с 12 игроками на поле. В контексте регби должно было начаться избиение младенцев, так в итоге и получилось. Казанцы начали заносить попытки на все вкусы: 50:13. Первого июня командам предстоит встретиться вновь, но уже в Москве, в рамках стартующего в тот день Кубка России.

Кто выиграет коридор? Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» принимает статус сильнейшей команды Москвы

Победа динамовцев над «Красным Яром» окончательно оформила для красно-белых статус сильнейшей команды Москвы. Игроки «Стрелы-Ак Барс» могут быть благодарны красно-белым за их прошлогоднюю победу над «Красным Яром», благодаря которой казанцы опередили красноярцев в турнирной таблице, а уже потом вышли в финал чемпионата страны, воспользовавшись преимуществом домашнего поля.

Но сейчас стоит отметить, что «Динамо» после перемен в составе подтянулось к квартету лидеров российского регби. Среди приобретений — Джано Ренсбург из «Славы», Кортни Винаар из Новокузнецка, Дмитрий Пархоменко — аренда из «Стрелы-Ак Барс». Плюс два грузина: Николай Сухашвили из «Красного Яра» и Иосеб Гушарашвили из чемпионата Грузии. Плюс Роман Журавлев вернулся в спорт после паузы в карьере, сюда же можно отнести тот факт, что сразу три южноафриканца, упомянутые выше, — Малербе и Ренсбург, а также экс-казанец Гюнтер ван Вуурен — получили российское гражданство.

Среди потерь: Александру Колев, Виталий Тюра и арендованный Даниил Семенов (все в «Красный Яр»), Рамис Сафаров — в «Славу». Два регбиста покинули «Динамо», чтобы сосредоточиться преимущественно на регби-7: Павел Богатищев в ЦСКА и Николай Шматков в калининградский «Балтийский шторм». Минус два красноярца Кузнецова, среди которых 28-летний Павел Кузнецов взял паузу в карьере, а 27-летний Кирилл Кузнецов ее завершил. Наконец Павел Бутенко и Филипп Краузе просто ушли в никуда.

Джейсон Таумалоло мог принести своей команде ничью точной реализацией. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проигравший в первом туре «Красный Яр» пополнил состав 37-летним Шамилем Магомедовым из «Енисея». Молдавский хукер Александру Колев перешел из «Динамо», как и Виталий Тюра и арендованный Даниил Семенов. Ислам Абдулкадиров из «ВВА-Подмосковье», а красноярец Дмитрий Сухин вернулся в родной город, поиграв за пензенский «Локомотив». Николай Семенов перешел из ЦСКА.

Легионеры — Ангеле Лунгиса из ЮАР, Йохан Ретиеф из Намибии, Эрл Даури из Новокузнецка. Кстати, из этой же команды в Красноярск переехали этнический армянин Гор Петросян и этнический грузин Михеил Ретиашвили.

Среди потерь «Красного Яра» — уход южноафриканца Корнелиуса Корффа, а также Николоза Сухашвили в «Динамо» и два нынешних игрока казанской «Стрелы-Ак Барс» Роберт Сутидзе и Богдан Федотко.