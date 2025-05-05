В США восстановят тюрьму «Алькатрас» для опасных преступников

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп объявил о планах восстановить знаменитую тюрьму «Алькатрас» на острове в заливе Сан-Франциско. В своем заявлении в соцсети Truth Social он подчеркнул, что тюрьма будет предназначена для самых опасных преступников страны.

— Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный «Алькатрас», чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки, — написал Трамп.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он добавил, что открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости». В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал о связи с Аль Капоне, известным преступником, который отбывал наказание в «Алькатрасе». Он даже хвастался, что у него «больше адвокатов, чем у Капоне».

Также президент США заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в страну, чтобы поддержать американскую киноиндустрию.

Анастасия Фартыгина