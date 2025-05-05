В США восстановят тюрьму «Алькатрас» для опасных преступников
Президент США Дональд Трамп объявил о планах восстановить знаменитую тюрьму «Алькатрас» на острове в заливе Сан-Франциско. В своем заявлении в соцсети Truth Social он подчеркнул, что тюрьма будет предназначена для самых опасных преступников страны.
— Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный «Алькатрас», чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки, — написал Трамп.
Он добавил, что открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости». В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал о связи с Аль Капоне, известным преступником, который отбывал наказание в «Алькатрасе». Он даже хвастался, что у него «больше адвокатов, чем у Капоне».
Также президент США заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в страну, чтобы поддержать американскую киноиндустрию.
Справка
«Алькатрас» был построен в середине XIX века и стал федеральной тюрьмой в 1934 году. За время своего существования 36 заключенных пытались сбежать, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Тюрьма была закрыта в 1963 году из-за высоких затрат и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров является популярным туристическим направлением, привлекающим около 1,5 миллионов посетителей в год.
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