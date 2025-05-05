International Property Market станет частью KazanForum 2025

Фото: Динар Фатыхов

Международная выставка и конференция в сфере недвижимости International Property Market (IPM) пройдет с 14 по 16 мая 2025 года в Казани. Это событие станет частью деловой программы KazanForum и одной из крупнейших платформ для общения между бизнесом, экспертами и государственными структурами. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

На выставке будет представлено более 5 000 кв.м экспозиции. Участие подтвердили 28 застройщиков и девелоперов из России, Грузии, Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран, а также 9 профильных организаций и 3 ассоциации. Компании покажут как известные, так и новые проекты, акцентируя внимание на экономической эффективности, привлечении инвестиций и устойчивом развитии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках выставки пройдет международный исламский симпозиум IBEIS 2025, где архитекторы и урбанисты обсудят важные темы, такие как роль исламских ценностей в городской среде и экологичные архитектурные практики.

— Форум стал важным центром притяжения для представителей строительной индустрии. Такие мероприятия, как IPM, способствуют развитию отрасли и налаживанию новых деловых контактов, — подчеркнул зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Участие в IPM 2025 подтвердили делегации из ОАЭ, Египта, Турции и других стран. Выставка пройдет в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Также с 13 по 18 мая в выставочном центре «Казань Экспо» состоится Международная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие организовано в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».



Анастасия Фартыгина