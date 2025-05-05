В Москве могут ограничить интернет в праздники из-за мер безопасности

Фото: Динар Фатыхов

В Москве в дни праздников возможны ограничения доступа в интернет. Это связано с обеспечением безопасности на мероприятиях, проходящих в городе. Об этом сообщило РСЧС в СМС-сообщении, направленном корреспонденту ТАСС.

— Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий, — говорится в сообщении.

Напомним, что проблемы с мобильной связью также затронули пользователей в России. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило более 8 тыс. жалоб на работу операторов «Билайн», МТС и T2. В «Билайне» сообщили, что связь может работать с перебоями по причинам, не зависящим от оператора, и рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет.

В «Мегафоне» подтвердили, что у них могут возникать сложности с интернетом, но подчеркнули, что сеть работает стабильно и без ограничений со стороны оператора.

Наибольшее количество жалоб связано с общими сбоями: 90% пользователей «Билайна» сообщили о проблемах с сервисом, 92% клиентов МТС и 89% клиентов T2 также столкнулись с общими сбоями. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области.

Анастасия Фартыгина