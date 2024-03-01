Вклад туризма в региональный валовый продукт Татарстана составляет порядка 2,4%.

Фото: Шакирова Галия

Вклад туризма в региональный валовый продукт Татарстана составляет порядка 2,4%. Об этом «Реальному времени» в ходе пресс-тура по республиканским загородным объектам отдыха рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, несмотря на скромную процентную составляющую в денежном выражении, это зачастую больше, чем у многих субъектов РФ, в которых доля туризма в РВП гораздо выше.

Глава госкомитета объяснил этот парадокс тем, что Татарстан — «регион промышленный, а не туристический», где туризм не входит в главные статьи пополнения бюджета, а сам региональный бюджет в разы солиднее. При переводе в конкретные цифры объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей в 2023 году достиг почти 50 миллиардов рублей ( плюс 10 миллиардов год к году, — прим. ред.). Республика входит в стране в десятку по номерному фонду.

— У нас номерной фонд насчитывает 25 тысяч номеров. Это шестое место. Впереди Краснодарский край, Москва, Крым, Санкт-Петербург, Московская область, — уточнил Иванов.

Кроме того, в Татарстане активно развивается загородный туризм. По количеству вновь созданных объектов республика обогнала даже Юг России — Краснодарский край и Крым. За 2,5 года количество глэмпингов, кемпингов, экоотелей различных форматов в Татарстане выросло в семь раз. По итогам прошлого года число отдохнувших в них перевалило за 100 тысяч человек. В настоящее время на территории 16 районов республики работают 44 объекта загородного отдыха, которые единовременно могут принять более 1 700 гостей. Общий объем инвестиций в эти объекты составил 3,2 миллиарда рублей. В 2024 году появятся еще 13 объектов.

На вопрос «Реального времени» о предельном количестве таких мест, глава госкомитета сказал, что «предела нет».

— В этих объектах отдыхают не только жители Татарстана. За прошлый год средняя загрузка таких объектов составила 67%. Это очень высокий процент. Но есть еще задел. С учетом того, что у нас страна 145—147 миллионов — это тоже наш рынок. Многие объекты абсолютно мирового уровня... Поэтому, с моей точки зрения, предела насыщения нет. С появлением новой, хорошей, качественной инфраструктуры у нас расширяется предложение. Соответственно у нас появляются дополнительные возможности принять еще больше людей. А в мире живет 8 миллиардов, — заявил Иванов.

Напомним, что 29 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, спрогнозировал, что вклад туристической отрасли в ВВП России вырастет к 2030 году до 5%, число турпоездок по стране — до 140 миллионов человек. На текущий момент, по данным вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, этот показатель составляет 2,6%.

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Галия Шакирова