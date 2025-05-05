Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали семь пожаров

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За минувшие сутки, 4 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, три из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 12 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки зарегистрировали два происшествия.



Напомним, что сегодня спасатели извлекли тело мужчины из реки Казанки у стадиона «Ак Барс Арена». Тело было обнаружено в камышах в 10 метрах от берега. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются, предположительно, мужчина упал в воду с берега и не смог выбраться.

Анастасия Фартыгина