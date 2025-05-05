В Казани за три года почти на треть снизилось число нападений собак на людей

В 2024-м насчитывалось 1,4 тыс. укусов

Фото: Реальное время

В Казани за три года почти на треть снизилось число нападений собак на людей, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. В 2024 году было зафиксировано 1,4 тыс. укусов, тогда как в 2021-м этот показатель составлял 1,9 тыс.



Уменьшилось и количество жалоб горожан. В 2021 году их число насчитывалось порядка 6,8 тыс., а в 2024-м — 3,6 тыс., следует из продемонстрированной на совещании презентации.

Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что с 2021 года в Казани бесплатно стерилизовано почти 1,5 тыс. животных. В городе открыты 19 площадок для выгула собак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По вашему поручению, Ильсур Раисович (Метшин, — прим. ред.), исполнительный комитет ведет подготовку материалов для включения в местные нормативы градостроительной политики требования к застройщикам об обустройстве площадок для выгула, — добавил он.

Напомним, Татарстан занял четвертое место в антирейтинге регионов России по количеству нападений животных на людей в 2024 году. В прошлом году собаки покусали жителей республики 6,4 тыс. раз.



Галия Гарифуллина