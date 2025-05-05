Андрея Рюхова назначили новым замминистра образования Татарстана

В Татарстане назначен новый замминистра образования и науки — им стал Андрей Рюхов. Он сменил на этой должности Станислава Андреева, который занимал пост с февраля 2018 года до сентября 2024 года. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Рюхов ранее исполнял обязанности замминистра и работал управляющим делами министерства. Теперь он присоединился к команде министра Ильсура Хадиуллина, который руководит министерством с шестью заместителями.

Среди них первый заместитель Андрей Поминов и другие замы: Минзалия Закирова, Алсу Асадуллина, Рамиль Хайруллин и Рамис Музипов.

Напомним, что в республике продолжаются кадровые перестановки. Накануне сразу в пяти районах Татарстана сменились руководители. Последний раз крупные перестановки происходили в сентябре 2024 года — в связи с исходом глав районов в новый, седьмой созыв Государственного совета республики. Всего за апрель сменились шесть руководителей — столько же, сколько за весь прошлый год. В этот раз основным трендом стал курс на омоложение — свой пост в том числе покинул старейший из руководителей муниципалитетов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина