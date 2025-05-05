Полиция России раскрыла мошенническую схему с аккаунтами в Telegram

Фото: Динар Фатыхов

Полиция России остановила деятельность мошенников, которые использовали чужие аккаунты в Telegram для совершения преступлений. По данным МВД, ущерб от их действий превысил 400 млн рублей, а количество пострадавших превысило тысячу человек.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, преступники арендовали или покупали аккаунты в мессенджере, нацеливаясь на несовершеннолетних, для которых вознаграждение за участие казалось привлекательным.

— Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли деятельность преступной группы. Участники организовали в Telegram инфраструктуру, которая обеспечивала временный доступ к аккаунтам, — уточнила Волк.

С сентября 2024 года по март 2025 года через один из телеграм-каналов было передано более 11 тыс. аккаунтов. Участники группы подозреваются в совершении около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям на портале «Госуслуги».

— Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей. Предполагаемый организатор и участник группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях, — добавила представитель МВД.

В настоящее время ведется расследование уголовных дел по части 4 статьи 159 УК России (Мошенничество). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. МВД предупреждает, что, если аккаунт используется для преступлений, полиция в первую очередь обратится к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, может стать соучастником преступления и рискует получить реальный срок.

Анастасия Фартыгина