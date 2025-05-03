«Краснодар» ползет к чемпионству: «быкам» татарская мотивация «Рубина» — не помеха

Рахимов едва не влез в чемпионскую гонку, но подсобить «Зениту» не смог

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» не сумел помочь «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Казанцы уступили на выезде «Краснодару» со счетом 1:2, который теперь опережает питерцев на семь очков, сыграв на матч больше. Но победа досталась «быкам» с превеликим трудом, команда Рашида Рахимова в концовке могла добиться ничьи. Как «Краснодар» справился с «Рубином» — в материале «Реального времени».

Даку и Агкацев вышли в основе



«Рубин» ехал на игру против «Краснодара» с удручающей статистикой — казанцы ни разу в истории не побеждали «быков» в гостях. Очных поединков между командами собралось к этому времени уже 12, в 10 из них «рубиновые» проиграли и лишь в двух сыграли вничью. С учетом чемпионских амбиций краснодарцев, ничего хорошего не ожидалось и сейчас.

Разговоры о составах команд продолжались всю неделю. У «Рубина» под вопросом было участие Мирлинда Даку. Прошлый тур албанец пропускал из-за удаления, однако проблемы со здоровьем осложняли прогноз по участию форварда в краснодарском матче. В итоге лучший бомбардир казанцев появился в старте, чем серьезно повышал шансы гостей против лидера чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У тренерского штаба «Краснодара» хватало своей головной боли по игрокам. Из-за дисквалификаций «быкам» в игре с «рубиновыми» не могли помочь защитники Сергей Петров и Диего Коста. Важнее было решить по вратарю. Основной голкипер команды Станислав Агкацев, как оказалось, избежал перелома мизинца в предыдущей игре команды и вновь вышел в стартовом составе. Таким образом, дебют экс-игрока «Рубина» Юрия Дюпина за южан в чемпионате откладывался.

Татарская мотивация не помогла «Рубину» в старте игры

В преддверии матча с «Краснодаром» один из руководителей «Рубина» отметился красивым высказыванием, рассказав о татарской мотивации команды. Казанцы уже вряд ли опустятся ниже восьмого или поднимутся выше седьмого места в таблице. Боссы клуба уверены, что у татарстанского коллектива есть только путь «алга», а значит дополнительного настроя и не требуется.

У «Краснодара» с мотивацией проблем нет никаких. «Быки» претендуют на первое в своей истории чемпионство. Команда Мурада Мусаева за четыре тура опережала «Зенит» на четыре балла. Победа над «Рубином» укрепляла шансы южан. Как минимум, до игры питерцев отрыв мог составить уже семь очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не удивительно, что «Краснодар» сразу побежал вперед. И уже на второй минуте игры хозяева получили право пробить 11-метровый. Защитник казанцев Алексей Грицаенко неудачно сыграл рукой в своей штрафной, за что судья тут же показал на «точку». К мячу подошел Эдуард Сперцян и хлестким ударом в нижний угол открыл счет — 1:0.

«Рубин» испытывал сложности при выходе из обороны. Соперник применял против казанцев высокий прессинг, чем сильно мешал нерасторопной игре «рубиновых». Этим едва не воспользовался Джон Кордоба. Колумбиец мощно «раскидал» защитников гостей, продвинулся к воротам и ударил мячом в штангу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тут же казанцы ответили своим моментом, разбирательство по которому затянулось на несколько минут. Даку убегал к воротам Агкацева, но был остановлен Витором Торменой. Судья Кирилл Левников остановил игру, показав защитнику хозяев желтую карточку. В ВАР-комнате были не согласны с такой трактовкой, посоветовав арбитру пересмотреть решение в пользу удаления. После долгого просмотра эпизода Левников остался непреклонен — Тормену оставить на поле.

Именно Тормена в итоге забил второй гол «Краснодара». Хотя до этого подопечные Рахимова на некоторое время перехватили инициативу. Только вот пока «Рубин» создавал полумоменты, «Краснодар» организовал настоящий гол. Сперцян подал со штрафного, Тормена ударом головой отправил мяч в сетку ворот Евгения Ставера — 2:0.

А где чемпионский футбол «Краснодара»?

Второй тайм ударно начал уже «Рубин». Гости давили на ворота Агкацева, но реализовать свои моменты не смогли. Был суперопасный эпизод у Даку, кроме этого красивым проходом отметился Шабанхаджай, а удар Вады не стал результативным.

Казалось, «Краснодар» сейчас придет в себя и доведет игру до уверенной победы. Но на деле оказалось иначе, чемпионским духом от «быков» и не пахло. «Рубин» продолжил играть «первым номером», раз за разом создавая опасные подходы к штрафной соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй тайм, однозначно, остался за казанцами. Своеобразной вишенкой на торте стала голевая комбинация — это было что-то из времен тики-таки «Барселоны». Даку сыграл пяткой, Угочукву Иву отдал пас вразрез, Дмитрий Кабутов прострелил, а Илья Рожков в одно касание замкнул — 2:1. Жаль, «Рубин» демонстрирует такой футбол лишь отрезками, глядишь, могли бы сейчас и за медали бороться.

В концовке игры хозяева лишь отбивались, отчаянно обороняя победный счет. Своего «Краснодар», конечно, добился, но осадок от такой победы остался неприятный. Впрочем, победителей не судят. «Быки» не летят, а уже ползут к первому своей истории чемпионству. Краснодарцы опережают «Зенит», имеющий один матч в запасе, на семь очков. Для титула южанам осталось выиграть в двух из трех туров РПЛ.

— К сожалению, нас быстро наказали в первом тайме за ошибку. Второй тайм провели качественно, нам чуть-чуть не хватило, чтобы додавить. Стоит отдать должное «Краснодару» за борьбу. То, как они стелились по газону, прыгали и бросались под мячи, — это та самая борьба за чемпионство. Упрекнуть свою команду я ни в чем не могу. Мы играли очень хорошо, — сказал главный тренер «Рубина» Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (2:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 3, Сперцян (с пенальти)

2:0 — 41, Тормена (Сперцян)

2:1 — 53, Рожков (Кабутов)

Следующий матч «Рубин» проведет 11 мая в Казани против «Ростова». Игра станет решающей для команд в борьбе за седьмое место в чемпионате. А вот «Краснодару» предстоит 10 числа биться с ЦСКА в Москве.