«Бессмертный полк России» зарегистрировал новую эмблему для акции

Фото: Динар Фатыхов

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало свою эмблему в Роспатенте. Как выяснило РИА «Новости», организация подала заявку на регистрацию логотипа в октябре 2023 года. В апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак, который будет действовать до 2033 года.

Эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца внутри и надписью «Бессмертный полк» сверху.

С помощью этого логотипа в России можно будет производить и продавать различные товары, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в заявке упоминаются боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.

Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9 мая и пройдет в смешанном формате — как онлайн, так и в традиционном виде.

Напомним, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома столицы Татарстана по социальным вопросам Гузель Сагитова. Так, еще 25 апреля в рамках акции «Казань — город героев» на городских билбордах с помощью искусственного интеллекта «ожили» 80 героев Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина