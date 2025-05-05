Казань вошла в топ-10 городов России по любви к бриллиантам
Казань заняла шестое место в «бриллиантовом рейтинге» городов России, составленном ювелирным брендом SOKOLOV. По итогам первого квартала 2025 года доля продаж украшений с бриллиантами в столице Татарстана достигла 7,4% от всех покупок.
Лидером рейтинга стал Калининград с 8,2%, за ним идут Краснодар (8%), Волгоград (7,9%), Санкт-Петербург (7,7%) и Сочи (7,6%). Средний чек на бриллиантовые изделия в Казани составил 23 573 рубля.
Казань не только высоко оценивает украшения с бриллиантами, но и предпочитает их в белом (62%) и желтом (24%) золоте. Самыми популярными категориями являются кольца, серьги, подвески и колье.
В среднем жители Краснодара тратят на бриллианты больше всего — 27 951 рубль. Москва на втором месте с чеком 27 737 рублей, а Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с суммой 26 873 рубля.
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