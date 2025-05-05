Казань вошла в топ-10 городов России по любви к бриллиантам

Фото: Реальное время

Казань заняла шестое место в «бриллиантовом рейтинге» городов России, составленном ювелирным брендом SOKOLOV. По итогам первого квартала 2025 года доля продаж украшений с бриллиантами в столице Татарстана достигла 7,4% от всех покупок.

Лидером рейтинга стал Калининград с 8,2%, за ним идут Краснодар (8%), Волгоград (7,9%), Санкт-Петербург (7,7%) и Сочи (7,6%). Средний чек на бриллиантовые изделия в Казани составил 23 573 рубля.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казань не только высоко оценивает украшения с бриллиантами, но и предпочитает их в белом (62%) и желтом (24%) золоте. Самыми популярными категориями являются кольца, серьги, подвески и колье.

В среднем жители Краснодара тратят на бриллианты больше всего — 27 951 рубль. Москва на втором месте с чеком 27 737 рублей, а Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с суммой 26 873 рубля.

Анастасия Фартыгина