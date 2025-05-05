Чистая прибыль «Татнефти» в первом квартале 2025 года упала в 1,8 раза

Фото: Анна Сейтумерова

Чистая прибыль компании «Татнефть» по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 37,29 миллиарда рублей. Это на 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выручка компании также снизилась на 5,4% и составила 361,4 млрд рублей. При этом себестоимость возросла на 8,1%, достигнув 276,6 млрд рублей. В результате валовая прибыль «Татнефти» сократилась на 32,8% и составила 84,86 млрд рублей.



Напомним, в 2024 году объем торгов акциями, входящими в состав индекса исламских инвестиций, составил 5,24 трлн рублей. Это на 33% больше по сравнению с предыдущим годом.



Анастасия Фартыгина