В Татарстане установили минимальный потреббюджет на I квартал 2025 года в размере 26 тыс. рублей
Кабмин Татарстана утвердил минимальный потребительский бюджет на I квартал 2025 года. Его размер составит 26 482 рубля. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
— Установление минимального потребительского бюджета помогает обеспечить социальную защиту граждан и улучшить качество жизни в республике, — говорится в документе.
Соответствующее постановление принято в соответствии с Законом «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан».
Напомним, что минимальный потребительский бюджет в Татарстане на IV квартал 2024 года составил 25,2 тыс. рублей.
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