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В Татарстане установили минимальный потреббюджет на I квартал 2025 года в размере 26 тыс. рублей

11:18, 05.05.2025
В Татарстане установили минимальный потреббюджет на I квартал 2025 года в размере 26 тыс. рублей
Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана утвердил минимальный потребительский бюджет на I квартал 2025 года. Его размер составит 26 482 рубля. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

— Установление минимального потребительского бюджета помогает обеспечить социальную защиту граждан и улучшить качество жизни в республике, — говорится в документе.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Соответствующее постановление принято в соответствии с Законом «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан».

Напомним, что минимальный потребительский бюджет в Татарстане на IV квартал 2024 года составил 25,2 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина

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