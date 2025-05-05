Татарстан занял 8-е место в России по продажам халяльной косметики

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Татарстан занимает восьмое место в России по продажам халяльной косметики. В этом сегменте лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области. По данным Ozon, спрос на халяльную косметику в республике за последний год увеличился на 26%, что привело к покупке продукции более чем 362 тысячами клиентов. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Мила Рахимова, официальный дистрибьютер таких брендов, как Anubis Barcelona и Skintellectual Solutions, уточнила, что интерес к халяльной косметике растет не только в Татарстане, но и в других регионах.

— Спрос увеличивается последние пять лет. Многие косметологи требуют наличие сертификата «халяль» в продуктах. Все больше женщин следуют канонам ислама, что также способствует росту интереса, — рассказала она.

Реальное время / realnoevremya.ru

По прогнозам компании Mordor Intelligence, объем рынка халяльной косметики в 2024 году составит $91,5 млрд, с ожидаемым среднегодовым ростом в 7,48%. Рахимова также подчеркнула, что халяльная косметика привлекает не только мусульман.

— Сертификат халяль говорит о том, что продукция качественная и безопасная. Она подходит всем, кто заботится о безопасных составах и этичном производстве, — сказала она.

В первом квартале 2025 года доля халяльных товаров в обороте косметики Татарстана составила 0,61%, что вывело республику на второе место в стране. Лидером по этому показателю стала Свердловская область с 0,69%, а Башкортостан замкнул тройку с 0,6%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 0,48%.

Напомним, что с 13 по 18 мая в выставочном центре «Казань Экспо» состоится Международная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие организовано в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».



Анастасия Фартыгина