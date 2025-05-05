Ультраправый кандидат Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии

Фото: Динар Фатыхов

На выборах президента Румынии в первом туре победил ультраправый кандидат Джордже Симион, возглавляющий «Альянс за объединение румын». По данным местного портала Hotnews, он набрал 40,96% голосов.

На втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, а третьим стал Крин Антонеску от правящей коалиции с 20,07%. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов, а явка избирателей составила 53,21%.

По румынскому законодательству, для победы кандидату необходимо получить более половины голосов. Если ни один из претендентов не преодолевает этот порог, через две недели пройдет второй тур выборов.

Напомним, что в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты предыдущих выборов, на которых выиграл кандидат Кэлин Джорджеску, считающийся пророссийским политиком. Джордже Симион уже заявил, что в случае своей победы намерен назначить Джорджеску премьер-министром.

Анастасия Фартыгина