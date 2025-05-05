Microsoft завершает поддержку Skype и переходит на Teams

Фото: Динар Фатыхов

С понедельника Microsoft прекращает поддержку мессенджера Skype и сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams. Пользователи Skype уже получили уведомления о возможности перейти на бесплатную версию Teams, используя свои данные для входа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Контакты и чаты автоматически перенесутся из Skype в Teams, что позволит сохранить доступ к основным функциям, таким как видеозвонки и обмен сообщениями. Teams также предлагает дополнительные возможности для организации встреч и управления календарями.

Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года. У них есть возможность экспортировать свои данные или удалить их. Если никаких действий не будет предпринято до указанного срока, данные будут удалены автоматически.

Напомним, что американские технологические гиганты Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России, следует из данных Роспатента. Microsoft Corporation зарегистрировала в России товарный знак Microsoft Places. Под ним компания намерена реализовывать широкий спектр программного обеспечения. Исключительное право на знак действует до 2033 года.



Анастасия Фартыгина