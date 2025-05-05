Microsoft завершает поддержку Skype и переходит на Teams
С понедельника Microsoft прекращает поддержку мессенджера Skype и сосредоточится на развитии платформы Microsoft Teams. Пользователи Skype уже получили уведомления о возможности перейти на бесплатную версию Teams, используя свои данные для входа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Контакты и чаты автоматически перенесутся из Skype в Teams, что позволит сохранить доступ к основным функциям, таким как видеозвонки и обмен сообщениями. Teams также предлагает дополнительные возможности для организации встреч и управления календарями.
Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года. У них есть возможность экспортировать свои данные или удалить их. Если никаких действий не будет предпринято до указанного срока, данные будут удалены автоматически.
Напомним, что американские технологические гиганты Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России, следует из данных Роспатента. Microsoft Corporation зарегистрировала в России товарный знак Microsoft Places. Под ним компания намерена реализовывать широкий спектр программного обеспечения. Исключительное право на знак действует до 2033 года.
Справка
Skype был основан в 2003 году и стал частью Microsoft в 2011 году за $8,5 млрд. Платформа Teams была запущена в марте 2017 года и теперь становится приоритетом для компании.
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