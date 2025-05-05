Трамп распорядился ввести 100%-ные пошлины на все иностранные фильмы

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в страну, чтобы поддержать американскую киноиндустрию, сообщает Truth Social.

— Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом, — говорится в сообщении Трампа.

Трамп объяснил это решение тем, что другие страны предлагают стимулы для переманивания из США режиссеров и киностудий, что, по его мнению, является угрозой национальной безопасности.

Напомним, Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Они вступили в силу 5 апреля и коснулись товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии.



Анастасия Фартыгина