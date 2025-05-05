Путин: Москва на втором месте в мире по покупательной способности после Нью-Йорка

Фото: Дарья Пинегина

Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности, уступив лишь Нью-Йорку. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Путин уточнил, что это достижение создает хорошую основу для решения социальных вопросов. Он подчеркнул: «Развитие экономики дает нам возможности, которые помогут улучшить ситуацию в таких областях, как образование и здравоохранение».

Разница в этом показателе между Москвой и Нью-Йорком незначительна, что вдохновляет на дальнейшие улучшения.

— Это очень здорово, хорошо, — добавил Путин, подчеркивая важность экономического роста для социальной политики города.

Анастасия Фартыгина